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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın garip takıntısı

06.05.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, bir Youtube kanalı açarak, çeşitli videolar yayınlamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Bayrampaşa’yı çok sevdiğini ve haftada bir kez Bayrampaşa’ya gittiğini dile getiren Doğan, bu açıklamasıyla dikkat çekmişti. Mahalle kültürünü çok samimi bulduğunu ifade eden Aslıhan Doğan, Beykoz’da bir villada oturuyor.

Youtube dünyasına katılan Aslıhan Doğan, kanalı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı. Alışveriş yapmayı çok sevdiğini söyleyen Aslıhan Doğan, “Alışveriş uzun sürerse midem bulanır ve başım döner.” Dedi. Aslıhan Doğan, kendi adıyla açtığı Youtube kanalında, beslenmeden makyaja kadar pek çok içerikte video yayınlayacak. Futbolcu eşi Arda Turan’ın da videolarına yer vereceğini açıklayan Doğan, takipçilerine ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Aslıhan Doğan'ın ilginç takıntısı

Kendi adıyla bir Youtube kanalı açan Aslıhan Doğan, kanalında makyajdan beslenmeye, spora kadar günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşacak. İlk videosunda takipçilerinin ilgisine teşekkür eden ve gelen soruları yanıtlayan Doğan, en çok sorulan sorunun “Videolarında Arda da olacak mı?” olduğunu söyledi.
Bu soruya şöyle yanıt verdi: “Evet, Arda da olacak, ancak ben onun özel alanını işgal etmek istemiyorum. Ama arada normalde ona sorulmayan sorulardan oluşan küçük eğlenceli videolarım olacak.”
YouTube kanalı açan Aslıhan Doğan Turan, Bayrampaşa’yı çok sevdiğini söyledi ve hayranlarının sorularını yanıtladı. Çok fazla alışveriş yapmayı sevmediğini söyleyen Turan, "Alışveriş uzun sürerse midem bulanır, başım döner" açıklamasında bulundu.

”Meğer kendimi tam olarak tanıtamamışım”

”Meğer kendimi tam olarak tanıtamamışım”
Daha önce katıldığı bazı YouTube kanallarındaki programlardan sonra bu konuda yoğun talep aldığını vurgulayan Aslıhan Doğan Turan, “Meğer benimle ilgili çok farklı bir algı varmış. Ben o algıyı değiştirmişim ve o günden sonra ‘biz gerçek Aslıhan’ı tanımıyormuşuz, daha fazla göz önünde olmalısın’ gibi yorumlar aldım” dedi. 
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Anahtar Kelimeler:
youtube Bayrampaşa Arda Turan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ardaya evli kadınlara neden sarktığını da soracak mısın?
buda kendini birşey zanediyor
Ardanın dönemini izledik !! Şimde aslının dönemini izleyeceksiniz ! Turan ailesi ve gündemden düşmemeli ! :)

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