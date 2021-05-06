Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın garip takıntısı

Youtube dünyasına katılan Aslıhan Doğan, kanalı üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı. Alışveriş yapmayı çok sevdiğini söyleyen Aslıhan Doğan, “Alışveriş uzun sürerse midem bulanır ve başım döner.” Dedi. Aslıhan Doğan, kendi adıyla açtığı Youtube kanalında, beslenmeden makyaja kadar pek çok içerikte video yayınlayacak. Futbolcu eşi Arda Turan’ın da videolarına yer vereceğini açıklayan Doğan, takipçilerine ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Aslıhan Doğan'ın ilginç takıntısı

Kendi adıyla bir Youtube kanalı açan Aslıhan Doğan, kanalında makyajdan beslenmeye, spora kadar günlük rutinlerini takipçileriyle paylaşacak. İlk videosunda takipçilerinin ilgisine teşekkür eden ve gelen soruları yanıtlayan Doğan, en çok sorulan sorunun “Videolarında Arda da olacak mı?” olduğunu söyledi.

Bu soruya şöyle yanıt verdi: “Evet, Arda da olacak, ancak ben onun özel alanını işgal etmek istemiyorum. Ama arada normalde ona sorulmayan sorulardan oluşan küçük eğlenceli videolarım olacak.”

YouTube kanalı açan Aslıhan Doğan Turan, Bayrampaşa’yı çok sevdiğini söyledi ve hayranlarının sorularını yanıtladı. Çok fazla alışveriş yapmayı sevmediğini söyleyen Turan, "Alışveriş uzun sürerse midem bulanır, başım döner" açıklamasında bulundu.