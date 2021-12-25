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Yurt dışından özel siyah tuvalet kağıdı getirten Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan sosyal medyanın gündeminde

25.12.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan’ın sosyetik eşi Aslıhan Turan’ın evine ziyarete giden fenomen Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada tartışma yaratan tuvalet kağıdına, takipçileri, “Görgüsüzlük” şeklinde eleştirel yorumlarda bulundu.

Yurt dışından özel siyah tuvalet kağıdı getirten Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, siyah tutkusuyla tanınan Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete gitti. Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tokel'in paylaşımının ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme "İnsan parayı bulunca bilmem neresine sürermiş" şeklinde tepkiler geldi. Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu belirtildi.

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"YURT DIŞINDAN GETİRTTİM"

Yorumların ardından siyah tuvalet kağıdıyla ilgili TV programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Sadece misafir tuvaletinde var" şeklinde konuştu.

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan: Yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyorumArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan: Yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyorum


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