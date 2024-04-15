Arda Turan'ın İspanya'daki eski ev sahibinden olay yaratan iddialar!

Arda Turan'ın Barcelona'da forma giydiği zamanlarda kullandığı evin sahibi, tecrübeli ismi eve zarar vermekle suçluyor.

230 BİN EURO'LUK ZARAR

İspanyol basınından El Periodico de Espana'nın haberine göre; Arda Turan'ın kaldığı evin yaklaşık 230 bin euro zararı var. Bu sebeple Barcelona İl Mahkemesine dava açan ev sahibi zararının karşılanmasını istiyor.

"PERDELERİ CİNSEL BİR SALINCAK YAPTILAR"

Gazeteye röportaj veren ev sahibi, "perdelerin cinsel bir salıncak olarak kullanıldığı" yönünde ilginç bir iddiada bulundu. "Her yerde, hatta mobilyaların üzerinde bile sigara yanıkları bıraktılar. Futbol izlerken gol atıldığında, golün kimden geldiğine bağlı olarak, televizyon kumandasını havuza atıyorlardı. O kumanda bin euro!" sözlerini sarf etti.





