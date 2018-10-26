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Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Taciz skandalıyla gündeme gelen Arda Turan baba oldu! Turan, Hamza Arda adını verdikleri bebekleriyle ilgili "Çok değişik bir his' dedi

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Mart ayında futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan anne oldu. Doğan, dün Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede doğum yaptı.

Çift, oğullarına Hamza Arda adını verdi.

Baba olan Arda Turan, eşinin ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

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“Çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his. Çok ufak. Korku, üstüne titreme başka bir hissiyat. 3 kilo doğdu. Aslıhan’dan müthiş performans. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor.

Doğuma girmeyecektim Aslıhan son anda 'gel' dedi. Girdim. İnsan o filmlerdeki gibi sarılı bir bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey. Çok değişik bir his.“

Minik bebeğin hastane odasından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Arda Turan'ın yakın dostu Burak Yılmaz, Instagram'da bu fotoğrafı paylaştı.

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