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Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Son olarak Berkay ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Arda Turan'ın kısa süre önce bir oğlu oldu! Eşi Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda'nın odasını paylaştı.

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın oğulları Hamza Arda 25 Ekim’de İstanbul’daki özel bir hastanede dünyaya geldi. Çift, 1 aylık olan oğullarının henüz yüzünü göstermedi.

Doğan, Hamza Arda’nın odasının fotoğraflarını ise sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçtiğimiz ay dünyaya gelen oğulları Hamza Arda Turan’ın odasını ünlü bir iç mimara yaptırdığı öğrenildi.

Krem rengi tonlarının ağır bastığı özel olarak tasarlanan odada emzirme koltuğu, yatak, alt değiştirme ve komodin, atlı karınca gibi eşyalar yer alıyor.

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Turan çiftinin oğulları için hazırlattığı bu odaya yaklaşık 100 bin dolar harcadığı tahmin ediliyor.


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