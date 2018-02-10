Arda Turan'ın sürpriz evlilik teklifinin nedeni...

Arda Turan önceki akşam yakın arkadaşı Saffet Ulusoy'un doğum gününde Aslıhan Doğan'a 500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklif ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.

Habertürk Gazetesi'nden İsmail Uygur'un haberine göre, Arda Turan'la iki kez ayrılıp barışan Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu iddia edildi. Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu ve çiftin 15 gün içinde evleneceği iddia edildi.

Turan ve Doğan, haftaya Çırağan Sarayı'nda nişan ve kına gecesi yapıp bir sonraki hafta Marmaris'te dünya evine girecek.

Arda Turan'ın yakın arkadaşı Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Turan’ı tebrik etti.

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan'ın kızıdır. Yay burcu olan Aslıhan Doğan, bir süredir Arda Turan ile birliktelik yaşamaktadır. Aslıhan Doğan,Saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir.

İlk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Aslıhan Doğan. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine çok uzun sürmedi bu ilişkisi. Aslıhan Doğan, şu sıralar Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan Umut Evirgen’in eski sevgilisidir. Umut Evirgen’den ayrılan Aslıhan Doğan, ardından Milli yıldızımız Arda Turan ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

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