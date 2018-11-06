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Arda Turan: Sıla merak etmesin, her zaman ona destek vereceğim

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Son olarak şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen Medipol Başakşehirli Arda Turan, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ismin de arkadaşı olduğunu belirten Turan, "Sıla merak etmesin, her zaman ona destek vereceğim" dedi.

Arda Turan: Sıla merak etmesin, her zaman ona destek vereceğim

Sıla Gençoğlu, darp edildiğini belirterek eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı reddeden Kural ise, daha sonra başta Gençoğlu olmak üzere tüm kadınlardan özür dilemişti.

Takvim'in haberine göre geçen günlerde Berkay Şahin ile ettiği kavgayla gündeme gelen ve şarkıcının eşini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Turan, Kural ve Gençoğlu arasında yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İkisi de benim arkadaşım ama bu çirkin olayda Sıla'nın yanındayım" diyen Turan, "Sıla merak etmesin. Her zaman ona destek vereceğim" ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hapı yuttun Sıla,bekarsın çünkü ! Annadınız !!!!
çakma mafya sıla ya destek vermiş şimdi yandın ahmet ????
ahHHAHAHHAaaahhhaaardaaq
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