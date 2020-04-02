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Arda Turan teklif gelirse, boş mukaveleye imza atmaya hazır

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.04.2020 23:02 | Son Güncelleme

Süper Lig'e verilen arada kulüpler transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Takımlar yüksek ücret alan oyunculardan anlayış beklerken Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de yüksek bütçeli kadrolara sahip birçok kulüp bulunurken, Galatasaray’ın da maaş yükü 40 milyon euronun üzerinde.

Şimdiden önümüzdeki dönemin planlamasını yapmak durumunda olan sarı-kırmızılılar, yüksek ücret alan oyunculardan da bu süreçte anlayış bekleyecek.

Galatasaray’da Falcao 5, Feghouli 3.85, Muslera 3.5, Belhanda 3.3 milyon Avro gibi maaşlara oynarken kiralık isimlerden Andone, Lemina ile Seri de 2 milyon Avro'yu aşkın maaşlarıyla dikkat çekiyor.

Futbolcularla yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim bazı sözleşmeleri revize etmeyi hedefliyor.

Bu süreçte transfer politikası da ekonomik şartlara göre planlanacak ve Cimbom uygun maaş ödenebilinecek oyunculara yönelecek.

Ajansspor'un haberine göre; Bu noktada yerli isimler ön plana çıkarken, Galatasaray’ın radarında Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç’ın yanı sıra Nazım Sangare ile Oğulcan Çağlayan da bulunuyor.

Öte yandan Arda Turan seçeneği de yeniden doğdu. Devre arasında teknik direktör Fatih Terim’in tüm ısrarlarına rağmen alınmayan Galatasaray eski kaptanının boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

Kariyerine nasıl devam edeceği merakla beklenen 33 yaşındaki futbolcunun yeni dönemde sarı-kırmızılı formayı giymesi ihtimal dahilinde.

Öte yandan Çarşamba günü feda çağrısı yapan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan’ın bu hareketi yönetim tarafından takdir edildi.

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