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Arda Turan ve Berkay davasında ikinci duruşma! İşte detaylar

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşması bugün... Berkay Şahin duruşmaya korumasıyla birlikte geldi.

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in davasında ikinci duruşma görülüyor! Berkay ile Arda Turan arasındaki davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berkay katıldı.

Arda Turan'ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.

Bir mekan çıkışı Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla başlayan kavga büyümüş ve Turan Berkay'a yumruk atmıştı.

İki arasında süren davanın İddianamesinde, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.


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