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Arda Turan ve Emre Belözoğlu, tatilde

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Bodrum’da demirledikleri teknelerinde tatile devam ediyor.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, tatilde

İki yakın arkadaş, önceki gün Türkbükü’ndeki Maçakızı Otel’de yemek yedi. Yemeğin ardından futbolcular, tekneye dönüp sohbetlerine devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan mre Belözoğlu Bodrum tatil

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