Arda Turan ve Emre Belözoğlu, tatilde

\u0130ki yak\u0131n arkada\u015f, \u00f6nceki g\u00fcn T\u00fcrkb\u00fck\u00fc\u2019ndeki Ma\u00e7ak\u0131z\u0131 Otel\u2019de yemek yedi. Yeme\u011fin ard\u0131ndan futbolcular, tekneye d\u00f6n\u00fcp sohbetlerine devam etti. \n\nPARTNER\u0130\u015fte yarat\u0131c\u0131l\u0131k! Filmde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u015feyi yapt\u0131 ve...Yasemin \u00d6zilhan k\u0131zlar\u0131 ile al\u0131\u015fveri\u015fte \u00c7a\u011fla \u015e\u0131kel: \u00c7al\u0131\u015fan kad\u0131n olmay\u0131 ve anneli\u011fimi sevdim
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