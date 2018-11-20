Arda Turan ve Okan Buruk'a FETÖ suçlamasında takipsizlik çıktı

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) FETÖ'nün futbol yapılanması kapsamında Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında gizli tanık ifadesi doğrultusunda başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında Turan ve Buruk hakkındaki 'FETÖ üyesi' suçlamasının soyut olduğu ifade edildi. Gizli tanığın, Galatasaray futbol takımındaki bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen'in düzenlediği özel sohbetlere katıldığını ileri sürdüğü anlatılan kararda Arda Turan'ın o tarihte 10 yaşında olduğu ve Galatasaray A Takımı'nda dahi bulunmadığı vurgulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren 'Zaman' kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını ileri sürmüştü. Gizli tanık, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu iddia etmişti. Bu ifade doğrultusunda gizli tanığın ifadesinde adları geçen iki ünlü isim hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararında Arda Turan ve Okan Buruk hakkındaki FETÖ Terör Örgütü Üyeliği suçlamasının 'Soyut ' olduğunu belirtti.