Arda Turan'dan kavga açıklaması

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili açıklamada bulundu.

Arda, Twitter'daki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Berkan Şahin'in eşine söylediği iddia edilen lafların yalan olduğunu savundu.

Berkay Şahin'in eşi ve yanındaki kadınları tanımadığını aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Konu Arda Turan olunca magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor ama bu defa her zamankinden farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar. O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; yalan. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum."

Geçmişte yaşanan bazı şeylerden dolayı Berkay Şahin'e normalden daha sert bir tepki verdiğini belirten Arda, "Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. 'Başka birisi olsa öyle sert bir tepki verir miydin?' derseniz hayır vermezdim ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır. Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben, profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım. Bunu hem sahada hem özel hayatımda yapabilmeliyim." ifadelerini kullandı.