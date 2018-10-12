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Arda Turan'dan kavga açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan: - "Beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar" - "Geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır" - "Yarın bir açıklama daha yapıp kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim" - "Bir daha eşimin böyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalmasına asla izin vermeyeceğim"

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili açıklamada bulundu.

Arda, Twitter'daki kişisel hesabından yaptığı açıklamada, Berkan Şahin'in eşine söylediği iddia edilen lafların yalan olduğunu savundu.

Berkay Şahin'in eşi ve yanındaki kadınları tanımadığını aktaran Arda, şunları kaydetti:

"Konu Arda Turan olunca magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor ama bu defa her zamankinden farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar. O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; yalan. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum."

Geçmişte yaşanan bazı şeylerden dolayı Berkay Şahin'e normalden daha sert bir tepki verdiğini belirten Arda, "Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. 'Başka birisi olsa öyle sert bir tepki verir miydin?' derseniz hayır vermezdim ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır. Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben, profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım. Bunu hem sahada hem özel hayatımda yapabilmeliyim." ifadelerini kullandı.

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- "Umrumda olan tek şey ise eşim Aslıhan'dır"

Arda Turan, çocuk bekleyen eşini evde bırakıp geç saatlere kara eğlence mekanına gittiği için eşine haksızlık yaptığını bildirdi.

Umrunda olan tek şeyin eşi Aslıhan olduğunu vurgulayan Arda Turan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yarın bir açıklama daha yapıp kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim ama bu birkaç cümlenin muhatabı, eşim Aslıhan'dır. Yaptığım her şeyi kendi vicdanıma açıklayabilirim. Bir tek şey hariç; sebebi ne olursa olsun, birkaç gün sonra doğum yapmak üzere olan eşimi evde bırakıp gece geç saatte bir eğlence mekanına gittim. Bu hareketim sonrasında kendimi maruz bıraktığım bunca iftira ve sonrasında olan bunca şeyi düşündükçe ona büyük bir haksızlık yaptığımı hissediyorum ve içim yanıyor. Hakkımdaki iftiralar ve yalanlar umrumda değil. Ben kendimle baş başa kaldığımda bunların hepsinin yalan olduğunu biliyorum ve bu bana yeter. Umrumda olan tek şey ise eşim Aslıhan'dır. Çok sevdiğim eşimin beni benden daha iyi anlıyor olmasına rağmen ben kendimi affedemiyorum. Madem bir açıklama yapmam isteniyor, o zaman şunu açıklayayım; bir daha eşimin böyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalmasına asla izin vermeyeceğim."

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arda turan Berkay Şahin futbol kavga Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig süperlig

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