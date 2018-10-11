Arda Turan'ın ifadesi alındı

İSTANBUL (AA) - Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin ile arasında yaşanan kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında beyanının alınması için ifadeye çağrılan Turan, avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne geldi.

İfadesine başvurulan Turan, daha sonra buradan ayrıldı.

Emirgan'daki bir eğlence mekanında, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşandığı ileri sürülen kavgada, şarkıcının burnunun kırıldığı iddia edilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Turan ifadeye çağrılmıştı.

