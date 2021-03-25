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Arda Turan’ın şoförünün açtığı davada görevsizlik

25.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eski şoförü Aşkın Yıldırım’ın kendisini haksız yere işten çıkardığı iddiasıyla Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava, görevsizlik nedeniyle İş Mahkemesine gönderildi.Galatasaraylı futbolcu Ardan Turan’ın eski şoförü Aşkın Yıldırım haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu.

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eski şoförü Aşkın Yıldırım’ın kendisini haksız yere işten çıkardığı iddiasıyla Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava, görevsizlik nedeniyle İş Mahkemesine gönderildi.
Galatasaraylı futbolcu Ardan Turan’ın eski şoförü Aşkın Yıldırım haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu. Aşkın’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, “Aşkın Yıldırım’ın en son net maaşı 2 bin 400 liraydı. Aşkın Yıldırım, Arda Turan’ın şoförlük dışında her zaman yanında bulunmuştur. Arda Turan, o tarihlerde Aşkın Yıldırım’ı başka bir şirket üzerinden sigortalı göstermiştir. Maaşını da elden vermiştir. Evcil hayvanlarının bakımına da destek olmuştur. Arda Turan ve ailesinin alışverişlerinden evin inşaat işlerini dahi yapmıştır. Müvekkil, davalının sadece şoförü değil, aynı zamanda korumalığını da yapmıştır. Hak etmiş olduğumuz bedelin tahsilini ve şimdilik bin 700 liranın tahsilini davalı Arda Turan’dan istiyoruz” ifadelerine yer verilmişti.
Turan tarafından verilen cevap dilekçesinde 2009 yılı itibariyle Yıldırım’ın aralıksız bir şekilde kendisinin yanında çalışmadığı belirtilerek, “Aşkın Yıldırım’ın herhangi bir hak kaybına uğramamak adına iddialarını kabul etmiyoruz. Bin 700 liralık alacak talebinin herhangi bir dayanağı yoktur. Dava haksız ve hukuka aykırıdır. Davanın reddini istiyoruz” denilmişti.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde 4 yıldır süren davanın bugün görülen duruşmasına Aşkın Yıldırım ile avukatı katıldı.
Duruşmada beyanda bulunan Yıldırım, davanın kabulünü talep etti.
Mahkeme, dava konusunda görevli mahkemenin İş Mahkemesi olduğunu belirterek, görevsizlik ile davayı İş Mahkemesine gönderdi.

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