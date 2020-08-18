Arda Türkmen’in genç sevgilisinden doğum günü kutlaması!

Sosyal medya hesaplarından aynı mutfakta çekilen fotoğraflarını paylaşan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dikkatli gözlerden kurtulamadı. İkilinin aynı mutfakta poz vermesi sosyal medyada adeta aşk ilanı olarak kabul edildi. Aynı evde kalmaya başlayan çift uzun bir süre boyunca ilişkilerini gizli tutmayı seçti. Arda Türkmen ve kendinden 15 yaş küçük sevgilisi Melodi Elbirliler’in gizlilik yemini ünlü şefin doğum gününde bozuldu. Genç fenomen sevgilisine sosyal medyadan jest yapmayı ihmal etmedi.

‘BEKLENEN KARE’



Televizyonda yaptığı yemek programlarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan 45 yaşındaki Arda Türkmen geçtiğimiz aylarda gönlünü 30 yaşındaki fenomen Melodi Elbirliler’e kaptırmıştı. İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen çiftten ilk kare geldi.

Melodi Elbirliler sevgilisi Arda Türkmen’in doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Güzel fenomen sevgilisiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşarak altına “İyi ki doğdun” notunu düştü. Melodi Elbirliler’in bu paylaşımına yakın arkadaşı Mert Vidinli’den “beklenen kare” yorumu geldi.

