MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arda Türkmen’in genç sevgilisinden doğum günü kutlaması!

Arda Türkmen’in genç sevgilisinden doğum günü kutlaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler’in yeni bir ilişkiye başladıkları magazin gündeminde bomba gibi düştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı seçen ikiliden ilk kez yan yana fotoğraf geldi. Melodi Elbirliler sevgilisi Arda Türkmen’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Arda Türkmen’in genç sevgilisinden doğum günü kutlaması!

Sosyal medya hesaplarından aynı mutfakta çekilen fotoğraflarını paylaşan Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dikkatli gözlerden kurtulamadı. İkilinin aynı mutfakta poz vermesi sosyal medyada adeta aşk ilanı olarak kabul edildi. Aynı evde kalmaya başlayan çift uzun bir süre boyunca ilişkilerini gizli tutmayı seçti. Arda Türkmen ve kendinden 15 yaş küçük sevgilisi Melodi Elbirliler’in gizlilik yemini ünlü şefin doğum gününde bozuldu. Genç fenomen sevgilisine sosyal medyadan jest yapmayı ihmal etmedi.

‘BEKLENEN KARE’

MELODİ ELBİRLİLER2
Televizyonda yaptığı yemek programlarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan 45 yaşındaki Arda Türkmen geçtiğimiz aylarda gönlünü 30 yaşındaki fenomen Melodi Elbirliler’e kaptırmıştı. İlişkileri hakkında konuşmak istemeyen çiftten ilk kare geldi.
Melodi Elbirliler sevgilisi Arda Türkmen’in doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Güzel fenomen sevgilisiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşarak altına “İyi ki doğdun” notunu düştü. Melodi Elbirliler’in bu paylaşımına yakın arkadaşı Mert Vidinli’den “beklenen kare” yorumu geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Acı haberi o fotoğrafla duyurduAcı haberi o fotoğrafla duyurdu
43 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!43 yaş paylaşımı! Kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Halit Ergenç'in sevgilisini döven Ozan Güven'i savunması şoke etti: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Arkadaşından şoke eden savunma! 'Olaydan...'
Ceyda Ateş: İlk defa bir 'baba' olarak yeni yaşına adım atıyorsun
'Baba olarak yeni yaşına adım atıyorsun'
Sedef Avcı’nın acı günü! 'Yolun ışık olsun...'
Acı haberi o fotoğrafla duyurdu
Tuba Büyüküstün'ü isyan ettiren aşk haberi: Vicdanın varsa insansındır!
İsyan ettiren aşk haberi: Vicdanın varsa insansındır!
MasterChef takım kaptanları belli oldu! MasterChef kim kazandı, birinci oldu?
MasterChef takım kaptanları belli oldu! MasterChef kim kazandı, birinci oldu?
MasterChef Türkiye kadrosu belli oldu! Seçimlerde yarışmacılar ilk günden birbirine girdi
Daha ilk günden kavga çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.