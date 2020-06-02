Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor

Televizyonda yaptığı yemek programlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan 45 yaşındaki Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.

Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Arda Türkmen, güzellik Blogger'i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler'le birlikte.

Türkmen ile Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar. Çiftin ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.



