MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor

Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 10:10 | Son Güncelleme

Şef Arda Türkmen'in çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aralarında 15 yaş bulunan çiftin ilişkisini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor

Televizyonda yaptığı yemek programlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan 45 yaşındaki Arda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Türkmen, bir süredir 30 yaşındaki fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşıyor.

arda-turkmen-kendisinden-15-yas-kucuk-fenomen-13281216_794_m

Özel hayatıyla gündemde olmayı tercih etmeyen Arda Türkmen, güzellik Blogger'i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler'le birlikte.

arda-turkmen-kendisinden-15-yas-kucuk-fenomen-13281216_6607_m

Türkmen ile Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar. Çiftin ilişkisi ise Instagram hesabından aynı mutfakta yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

arda-turkmen-kendisinden-15-yas-kucuk-fenomen-13281216_1779_m

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Düştü düşecek!Düştü düşecek!
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 asker şehit, 7 asker yaralı

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Survivor malikanesinin sahibi belli oldu! Acun o ismi açıkladı

Survivor malikanesinin sahibi belli oldu! Acun o ismi açıkladı

İzleyicinin sorusu şaşırttı: Duman yoluyla da mı bulaşıyor?

İzleyicinin sorusu şaşırttı: Duman yoluyla da mı bulaşıyor?

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan güldüren yanıt!

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan güldüren yanıt!

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Canlı yayında göğüsleri açılmıştı! Bomba itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı

Candan Erçetin'in bilinmeyen hastalığı

Heather Chadwell ABD'deki gösterilere böyle katıldı

Düştü düşecek!

Rihanna'nın iç çamaşırlı pozları olay! Arkasını görenler şaşırdı

Olay pozlar! İç çamaşırının arkası olay oldu

Beren Saat'in romantik sözlerini Kenan Doğulu beğenmedi

İlginç detay! Kenan beğenmedi

Işın Karaca ifşa etti! Çıldırtan yorum

Işın Karaca ifşa etti! Çıldırtan yorum

O Ses Türkiye'ye veda eden isim Seda Sayan! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.