Arda Türkmen Melodi Elbirliler'i mutfağa sokmuyor!

Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle evlendi. Düğünden sonra işlerine dönen Arda Türkmen, ‘off-road’ etkinliğine katıldı. Ünlü şef etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu.

Türkmen eşiyle zaten birlikte yaşadıklarını söyleyerek hayatlarında çok değişiklik yaşanmadığını ifade etti. Arda Türkmen evde işlerin bir kısmını kendisi yaptığını da söyledi. “Şef olmanın dezavantajını yaşıyorum. Evde de yemekleri ben yapıyorum” dedi.

Ünlü şefin açıklaması sonrası sosyal medyada Melodi Elbirliler için “En şanslı gelin” yorumları yapıldı.

