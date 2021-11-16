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Arda Türkmen Melodi Elbirliler'i mutfağa sokmuyor!

16.11.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti. Zaten birlikte yaşayan çift ev işlerini de bölüşüyor. Ünlü şef evde de mutfaktan çıkmıyor.

Arda Türkmen Melodi Elbirliler'i mutfağa sokmuyor!

Ünlü şef Arda Türkmen, sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle evlendi. Düğünden sonra işlerine dönen Arda Türkmen, ‘off-road’ etkinliğine katıldı. Ünlü şef etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu.

Türkmen eşiyle zaten birlikte yaşadıklarını söyleyerek hayatlarında çok değişiklik yaşanmadığını ifade etti. Arda Türkmen evde işlerin bir kısmını kendisi yaptığını da söyledi. “Şef olmanın dezavantajını yaşıyorum. Evde de yemekleri ben yapıyorum” dedi.

Ünlü şefin açıklaması sonrası sosyal medyada Melodi Elbirliler için “En şanslı gelin” yorumları yapıldı.

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Melodi Elbirliler
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