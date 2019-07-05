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Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

"Ergenekon ve Balyoz süreçlerine ilişkin bir yüzleşmenin yaşanması gerekir; birileri sorumluluğu alıp özür dilemeli"

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ergenekon ve Balyoz dava süreçlerine ilişkin bir yüzleşmenin yaşanması gerektiğini belirterek, "Birileri sorumluluğu alıp özür dilemeli." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de en sıkıntılı konunun "adalet" olduğunu ifade etti.

Türkiye'de hukuk fakültelerinin, mahkemelerin olduğunu ancak "adalet olmadığını" öne süren Yılmaz, "Geç gelen adalet de adalet değildir. Ergenekon ve Balyoz davalarında insanları süründürdükten sonra onları aklamanız yetmiyor." diye konuştu.

Ergenekon davasının 12 yıl sürdüğünü dile getiren Yılmaz, 8 kişinin yargılama sürecinde hayatını kaybettiğini anımsattı.

Yılmaz, "Dünyada büyük hukuk cinayetlerinin yaşandığı zaman, eğer o ülkede demokrasi kültürü varsa, birileri çıkar yaşananlardan dolayı özür diler. Bunu yaşatanlarla ilgili de süreç başlatılır. Toplumda bir yüzleşme olur." dedi.

FETÖ kumpasıyla, sahte delillerle başlatılan bu sürecin Türkiye'nin bir travma yaşamasına neden olduğunu ifade eden Yılmaz, bu davalarla Türk ordusunun ve vatanseverlerin hedef alındığını söyledi.

Öztürk Yılmaz, "Ergenekon ve Balyoz süreçlerine ilişkin bir yüzleşmenin yaşanması gerekir; birileri sorumluluğu alıp özür dilemeli." değerlendirmesinde bulundu.

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