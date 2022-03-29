Ardahan bugün okullar tatil mi? Ardahan valiliği son dakika kar tatili açıklaması yaptı mı? 29 Mart 2022 Salı

Ardahan'da da Mart ayı birçok ilde olduğu gibi olumsuz hava koşullarının etkisinde geçti. Valilik dün okulların tatil edildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Ardahan bugün okullar tatil mi? Ardahan valiliği son dakika kar tatili açıklaması yaptı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 29 Mart 2022 Salı günü için okullarda son durum haberimizde...

ARDAHAN BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 29 MART 2022 SALI

Ardahan’ın bazı ilçelerinde 28 Mart Pazartesi günü okullar tatil edilmişti.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde eğitim-öğretime 28.03.2022 Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir, ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır"

ARDAHAN VALİLİĞİ SON DAKİKA KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Ardahan Valiliği'nden 29 Mart Salı gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

29 MART HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara'nın doğusu ve (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA 6°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karaman ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 3°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 4°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 3°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -10°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

