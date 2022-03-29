Ardahan bugün okullar tatil mi? Ardahan valiliği son dakika kar tatili açıklaması yaptı mı? 29 Mart 2022 Salı

Ardahan'da da Mart ayı birçok ilde olduğu gibi olumsuz hava koşullarının etkisinde geçti. Valilik dün okulların tatil edildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda Ardahan bugün okullar tatil mi? Ardahan valiliği son dakika kar tatili açıklaması yaptı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 29 Mart 2022 Salı günü için okullarda son durum haberimizde...
Ardahan’ın bazı ilçelerinde 28 Mart Pazartesi günü okullar tatil edilmişti.
Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde eğitim-öğretime 28.03.2022 Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir, ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır"
Ardahan Valiliği'nden 29 Mart Salı gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
29 MART HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Marmara'nın doğusu ve (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karaman ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 3°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -10°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
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