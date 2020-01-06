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  4. Ardahan buz kesti, Göle ilçesi eksi 27 dereceyi gördü

Ardahan buz kesti, Göle ilçesi eksi 27 dereceyi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti.

Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti. Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 27 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
Doğunun incisi Ardahan’da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aktaş ve Çıldır Gölü’nün yüzeyi tamamen buz tutmaya başlarken, Kura Nehri ve çok sayıda akarsu dondu, kent merkezlerindeki çeşme ve şadırvanlar buz tuttu.
Ardahan’da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Ardahan’ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 10, Damal’da 20, Çıldır’da 14, Hanak’ta 16, Posof’ta 11 dereceyi gösterdi.

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