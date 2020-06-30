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Ardahan'da Atatürk silüeti belirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 20:17 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Damal ilçesindeki Karadağlar’ın eteğinde her yıl Atatürk silüeti oluşması dolayısıyla yapılan "Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayabilir. Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, "Her yıl düzenlenen şenlikler korona virüs salgını nedeniyle düzenlenemeyebilir" dedi.

Her yıl 5 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk’ün silueti, bu yıl Haziran ayının sonlarında çıkmaya başladı. Havanın bulutsuz olması nedeniyle önceki gün saat 18.00 sıralarında vatandaşlar Atatürk’ün Karadağ sırtlarındaki siluetini görmeye gitti. Bol bol hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştüklerini belirtti.

Atatürk silueti önünde mankenlik fotoğraflar çektiren Hanife Bahşi, birbirinden güzel pozları fotoğrafçılar için verdi.

Siluetin çıkmasının büyük bir hediye olduğunu söyleyen Bahşi, ’’Öncelikle gerçekten çok güzel bir yer, böyle bir siluetin çıkması büyük bir hediye. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Ardahan doğa güzellikleriyle ön planda ve bu şölenle fotoğraf çektirerek bir anıya sahip olabilirsiniz" dedi.

VALİLİK KARAR VERECEK

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal yaptığı açıklamada, belediye olarak Ardahan Valiliğine ’Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’nin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bir görüş yazısı yazdıklarını ve dönüş olmadığını ifade ederek gayri resmi yapılmayacağı yönünde olduğunu söyledi.

Başkan Önal, ’’Gerek şehir dışından gelenlerin 14 gün süreyle karantinada kalması, gerek maskesiz olarak sokağa çıkma yasağı ve gerekse sosyal mesafeden kaynaklı ilgili genelgeler? Valilik, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda bu festival ve ilimizdeki diğer festivaller yapılmayacak gibi görünüyor. Normal şartlarda bu yıl 24’üncüsü yapılacaktı. Ama yapılmayacak gibi görünüyor. Fakat biz Atatürk’ün gölgesinde toplanmaya devam edeceğiz. Atatürk, Damal ve festival sevgisini içimizde taşımaya devam edeceğiz. Seneye inşallah bu salgın da bitince daha güçlü bir festival yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)

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