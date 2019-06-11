Ardahan'da bir köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı

Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 kişinin yaşadığı 50 haneli Savaşır köyündeki arazilerde oluşan yarıklarla heyelan riski tespit ettiklerini söyledi.

Yılmaz, riskin köyün tamamı veya kısmi için mi olup olmadığını tespit etmek için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince çalışma talep ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu risk köyün tamamı mı yoksa bir kısmı için mi var onu uzman arkadaşlar tespit edecek. Özellikle gece kimseyi köyde bırakmıyoruz. Teknik ekip inceleme yaptıktan sonra durum netleşecek. Şu an vatandaşımızın çoğu yaylada, diğerlerini ise ilçemizde misafir ediyoruz."

Yılmaz, köyde şu an itibariyle bir hasar olmadığını sözlerine ekledi.

(DHA)

