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Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren hayvan, güçlükle kasanın üzerine çıkarak ölümden döndü.

Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaş hayvanları, 76 AV 976 plakalı kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirdi. Veteriner kontrolü için bekleyen kamyonun içerisinde bağlı halde bulunan çoban köpeği bu sırada kamyonun kasasından atladı.

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Boynundan bağlı olduğu için köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı.

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Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek, kendi imkanlarıyla tekrar kasanın üzerine çıkmayı başardı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Çoban köpeği

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
KAMERAMANA KIZDIM. SENİN YAPACAĞIN HABER DAHA MI KIYMETLİ. BAĞIRSANA. YARDIMA GİTSENE KÖPEĞE. AYRICA O SAHNEYE NASIL DENK GELİNİYORSA ANLAYAMADIM..
ETRAFTA İNSAN OLSA MİDAHALE EDERDİ .AMA İNSAN YOK ETRAFTA NE YAZIIKİ.
Bu durumda bile yardım etmeyi düşünmeyecek kadar acımasız video çeken bir insan profili izledik sadece
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