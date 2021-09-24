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Ardahan’da feci kaza: 7 yaralı

24.09.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da iki otomobilin kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ardahan’da feci kaza: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında meydana geldi. Kazada, Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki otomobil ile Ersin Yılmaz idaresindeki otomobil çarpıştı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kars Ardahan
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