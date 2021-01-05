Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

Yoğun kar yağışının ardından yaşanan sis ve şiddetli soğuklar kent merkezinde olduğu gibi doğadaki yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ardahan kent merkezinde ağaçlar başta olmak üzere demir aksamlar kırağı tutarken doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, tilki ve yaban domuzları ise Göle ilçe merkezi ve köylere kadar indiği belirtildi.

Göle-Kars Yolu Demirkapı köyü mevkiinde otomobili ile giden Poyraz Durak karşısına çıkan domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüledi.

Yine Göle ilçe merkezine yakın olan Çakırüzüm-Mozaret yolunun Acısu mevkiinde 3 kurt ile bir tilkinin de yiyecek araması cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

(DHA)



