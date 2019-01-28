Ardahan'da şaşırtan manzara

Yüksek kesimlerinde hala kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da normalde hava sıcaklıkları eksi 26 dereceye kadar düşüyor. Gördüğü manzara karşısında şaşırmadan edemeyen Ardahanlılar ise havanın ısınmasıyla birlikte kar ve buz kütlelerinin erimeye başladığı sokaklarda temizlik çalışması yaptı.