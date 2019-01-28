Ardahan'da şaşırtan manzara

Yüksek kesimlerinde hala kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da normalde hava sıcaklıkları eksi 26 dereceye kadar düşüyor. Gördüğü manzara karşısında şaşırmadan edemeyen Ardahanlılar ise havanın ısınmasıyla birlikte kar ve buz kütlelerinin erimeye başladığı sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Kışın çetin yaşandığı illerin başında yer alan Ardahan'da etkili olan sıcak hava, kent sakinlerini şaşırttı.
Soğukların yerini aniden sıcak havaya bıraktığı kentte adeta bahardan kalma günler yaşandı.
Türkiye'nin en soğuk illerinden Ardahan'da, önceki gün sıfırın altında 26 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı Pazar günü 2 derece ölçüldü.
Ardahan kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra çatılardaki kar ve buz kütleleri hızlıca erimeye başladı.
Eriyen kar kütlelerinden dolayı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, çatılardaki kar kütleleri yağmur damlalarına dönüştü.Esnaf ise buzların çözülmesiyle temizlik çalışması yaptı.
Vatandaşlardan Macide Üşenmez, kış ortasında baharı yaşadıklarını belirterek, "Ardahan'a bahar gelmiş. Ardahan'ın her mevsimi güzel. Biz Ardahan'ı seviyoruz." dedi.
Kentin yüksek kesimlerinde ise kar etkili oluyor. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum