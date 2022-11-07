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Ardahan’da şaşkına çeviren görüntüler! Tüm kuşlar göç etti ama onlar kaldı; Acıktıklarında kapıya geliyorlar…

07.11.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikanı görenler gözlerine inanamıyor. Normal şartlarda bu mevsimde göç etmesi gereken pelikanlar bölgeyi terk etmedi. Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Çınar Kılıç açıklamasında ‘Artık büyüttük ve onlara çok alıştım. Buranın birer maskotu haline geldiler. Bütün kuşlar göç etmesine rağmen onlar hala burada kaldı. Gidecekler diye çok üzüldüm ama gitmediler’ dedi.

Ardahan’da şaşkına çeviren görüntüler! Tüm kuşlar göç etti ama onlar kaldı; Acıktıklarında kapıya geliyorlar…

Ardahan’dan şaşırtan görüntüler geldi. Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikan, havaların soğumasına rağmen göç etmedi.

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Göl kıyısında balık lokantası işleten Çınar Kılıç'ın oğlu Kurtuluş Kılıç, yaklaşık 6 ay önce Adalar mevkisinde bitkin halde iki yavru tepeli pelikan gördü.

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Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanlara kardeşi ile çocuğunun isimleri olan "Yiğit" ve "Ömür" adını veren Kılıç, bu süreçte ailesiyle göçmen kuşlara özenle baktı.

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Balık etiyle özel olarak beslenen pelikanlar, havaların soğumasına rağmen sıcak bölgelere göç etmedi.

Restoran çevresini mesken tutan ve iş yerinin maskotu haline gelen pelikanlara, müşteriler de ilgi gösteriyor.

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"GİDECEKLER DİYE ÇOK ÜZÜLDÜM AMA GİTMEDİLER"

İşletmeci Çınar Kılıç, AA muhabirine, anneleri yanında olmayan pelikanların oğlu tarafından bulunduğunu söyledi.

Oğlunun, "Yiğit" ve "Ömür" adını verdiği pelikanlarla bir süre ilgilendiğini, daha sonra pelikanların bakımını kendisinin üstlendiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

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"Artık büyüttük ve onlara çok alıştım. Buranın birer maskotu haline geldiler. Bütün kuşlar göç etmesine rağmen onlar hala burada kaldı. Gidecekler diye çok üzüldüm ama gitmediler. Sevinçliyim çünkü bana ve buraya alıştılar. Ben de artık onlara alıştım. Bunlar birer evladım oldular. Biri oğlum, biri de kızım oldu. Onları çok seviyorum. Acıktıklarında kapıya geliyorlar."

Kılıç, pelikanları özenle beslemeye devam edeceğini belirtti.

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