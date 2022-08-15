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Ardahan’da sineklerin "Birgün"lük ölüm dansı: "Duymuştum ama ben de ilk defa tanık oluyorum"

15.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da 'birgün' ya da 'mayıs' olarak adlandırılan sinekler, aydınlatma direklerinin etrafında kısa bir süre uçtuktan sonra ölüyor. Gelişim sürecini tamamlayarak, çiftleşmek için uçuşan ve ardından ölen ’’birgün’’lük sineklerle ilgili bilimsel çalışma yapılması gerektiğini söyleyen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ’’Bir hafta sürüyor. Bu akımı duymuştum ama ben de ilk defa tanık oluyorum." ifadelerini kullandı.

Ardahan’da sineklerin "Birgün"lük ölüm dansı: "Duymuştum ama ben de ilk defa tanık oluyorum"

Ardahan’da gelişim sürecini tamamlayarak, çiftleşmek için uçuşan ve sonra ölen sinekler 'birgün' ya da 'mayıs' olarak adlandırılıyor. Görüntüsü ile kelebeği andıran ve "Bir Günlükler" olarak adlandırılan sinekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ardahan'da ölüm uçuşunu gerçekleştirmeye başladı. Aydınlatma lambası etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta boyunca bu uçuşu sürdürmesi bekleniyor. Ömürlerinin büyük kısmını larva olarak suda geçiren birgün sineklerinin, 3 yıla kadar olan erginleşme sürecini tamamlayıp, sudan çıktıktan sonra ışığa yönelerek, çiftleşme uçuşu yapıp, toplu halde öldüğü belirtildi.

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"BİLİMSEL ÇALIŞMA SONUCU BİZE BİR GÜNLÜKLER İLE İLGİLİ DOĞRU BİLGİYİ VERECEKTİR’’

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ’’Birgün’’lük sineklerle ilgili bilimsel çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Demir, ’’Bir hafta sürüyor. Bu akımı duymuştum ama ben de ilk defa tanık oluyorum. Her yerde olmuyor ve özellikle Kura vadisinde son yıllarda olmaya başladı. Tarihi köprü üzeri kar tanesi gibi. Bu kayıtları gök bilimcilerle yada sineklerle ilgili çalışma yapan bilim adamları ile paylaşmak gerekiyor. Bilimsel çalışma sonucu bize Bir günlükler ile ilgili doğru bilgiyi verecektir’’ dedi.

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KARANLIĞIN ÇÖKMESİYLE ÖLÜME UÇUŞLARI BAŞLIYOR

Ardahan'da görüntüleri ile kelebeği andıran çok sayıda sinek, akşamın çökmesiyle Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

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Sineklerin yaklaşık yarım saat süren bu görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor. Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Demir Ardahan sinek ardahan belediye başkanı
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