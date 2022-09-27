HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ardahan'daki depremin ardından tedirgin eden uyarı! Daha büyük bir depremi işaret etti

Ardahan'daki depremin ardından tedirgin eden uyarı! Daha büyük bir depremi işaret etti

27.09.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’ın Göle ilçesinde saat 17.08’de meydana gelen ve AFAD tarafından 5.0, Kandilli Rasathanesi tarafından 5.3 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem panik yarattı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den depreme dair önemli bir açıklama geldi. Sözbilir, göle fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu uyarısını yaptı.

Ardahan'daki depremin ardından tedirgin eden uyarı! Daha büyük bir depremi işaret etti

Ardahan'da saat 17.08'de meydana gelen ve ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı deprem hem bölgede hem de tüm Türkiye'de panik yarattı. Açıklamaların anbean takip edildiği depreme ilişkin uzman isimlerin değerlendirmeleri de merak ediliyor. Son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ardahan'daki depremin meydana geldiği Göle fayına ilişkin tedirgin eden bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı! Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi işte ilk görüntüler...SON DAKİKA: Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı! Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi işte ilk görüntüler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) verilerine göre, saat 17.08'de, Ardahan Göle'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir meydana gelen deprem ve muhtemel sonuçları için şunları söyledi:

"6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİNE SAHİP"

"AFAD verilerine göre, Ardahan-Göle merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17.08'de 7 kilometre derinlikte ve 5.0 büyüklüğünde. İlk belirlemelere göre depremin Göle Fayı üzerinde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu fay 33 kilometre uzunluğunda sol-yanal doğrultu atımlı bir fay. Göle fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Ardahan ve çevresindeki kırsal kesimdeki evlerde belli hasarlara neden olmuş olabilir. Halkın AFAD yetkilileri ve bölgede ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermesinde fayda var. Bu aşamada 4 büyüklüğüne varan artçı depremlerin gelişmesi beklenebilir" ifadelerini kullandı. (DHA)

İşte Ardahan'daki depremin meydana geldiği nokta:

deppp

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşe giderken sırtından bıçaklandı, dehşeti yaşadı! Her detayı korkunç... Şimdi dışarıya çıkmaktan korkuyor...İşe giderken sırtından bıçaklandı, dehşeti yaşadı! Her detayı korkunç... Şimdi dışarıya çıkmaktan korkuyor...
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Yunanistan'ın hukuksuzluğu karşılıksız kalmadı! Türkiye'den hamle geldiYunanistan'ın hukuksuzluğu karşılıksız kalmadı! Türkiye'den hamle geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem Ardahan Göle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Ardahan'da 5.3 şiddetinde deprem! Birçok ilde hissedildi

Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

Hain saldırıdan dakikalar önce çöpe atmışlar

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.