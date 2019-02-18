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Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipinin gün boyu etkisini sürdürdüğü kentte ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda kapanan Ardahan-Erzurum kara yolunun Kosor Yokuşu mevkisinde yapılan karla mücadele çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ulaşıma kapanan Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yollarında ise tipinin etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Kentte ulaşımda aksamalara yol açan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı binaların da çatısı zarar görmüş, il genelinde yarın eğitime ara verilmişti.

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