HABER

Ardahan Göle buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

  Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü.

Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altından 20 dereceye düştü. Kura Nehri bölgesindeki ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan kent merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Göle ilçesinden doğarak Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını geçtikten sonra Hazar denizine dökülen Kura Nehri kıyısında ki ağaçlar kırağı tuttu. Kırağıyla beyaza bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle mazotu donan kamyonlar da güçlükle çalıştı. Vatandaşlar, Ardahan'da kış mevsiminin başladığını söyledi.

Görüntü Dökümü
----------
-Kırağı tutan ağaçlar ve yapraklar
-Donan kamyondan
-Röportaj
-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

======================

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Tunceli'de 4 mevsim rafting keyfiTunceli'de 4 mevsim rafting keyfi
Bursa’da Türk kültürü gecesiBursa’da Türk kültürü gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ davalarında kritik kararlar

FETÖ davalarında kritik kararlar

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Son dakika! Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ceza, Mehmet Altan'a beraat istedi

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan için beraat talebi

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? (Su kesintisi kaç saat sürecek?)

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.