Ardahan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Öğleden sonra Ardahan ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 7, Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Iğdır ve Erzincan'da 14, Tunceli 16 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Iğdır'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 24, Ardahan'da 23 derece ölçüldü.

