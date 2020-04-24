HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ardahan iftar saati 2020: Ardahan iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati 2020: Ardahan iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 10:26 | Son Güncelleme

Ardahan iftar saati kaçta merak ediliyor. Ramazan’da oruç tutanlar için doğal olarak iftar saati oldukça önemli. Özellikle gün içinde iftara ne kadar kaldı öğrenebilmek için iftar vakti kaçta bakılıyor. Peki Ardahan iftar saati kaç? Ardahan ve çevresindekiler bugün oruç saat kaçta açılacak haberimizden öğrenebilirler.

Ardahan iftar saati 2020: Ardahan iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Mübarek Ramazan ayı başladı ve bugün niyetli olanlar oruç açmak için iftar vaktini bekliyorlar. Peki Ardahan iftar saati kaç? Bu sene Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıda, eş dost ile veya iftar çadırlarında oruç açamayacağız ama bereketli Ramazan soframızla oruç açarken gönlümüzde olacaklar. Peki bugün Ardahan iftar vakti nedir? Ardahan iftar saati kaç?

24 NİSAN ARDAHAN İFTAR SAATİ

İftar vakti: 19:05

Ardahan Ramazan ayı imsakiyesi için tıklayınız

İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, “Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.” ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

ORUÇ NASIL AÇILIR?

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu oruç nasıl açılır bizimle paylaştı:

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.

ORUÇ TUTARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Oruç tutan bir insanın diğer günlere göre daha dikkatli davranması gerekir. Çünkü kişi aç ve susuz olduğu için çabuk sinirlenebilir.

Bundan dolayı kişinin kendisini sinirlendirecek hareketlerden, ortamlardan uzak durması gerekir. Keza orucun sevabını götürebilir. Günahlardan uzak durulması gerekir, kızmamak, aynı şekilde insanları kızdırmayacak davranışlarda bulunmamak gerekir.

Mümkün olduğu kadar sevap olan işler ve ibadetler yapılmalıdır. Bunlar oruçlu olan insanın yapması doğru olan davranışlardır. Keza insanın orucunu bozacak şeylerden uzak durmak, onu çağrıştıranlardan da uzak durmak gerekir.

Şehevi arzulardan, bunu çağrıştıran filmlerden, dizilerden uzak durulmalıdır. Bunlardan uzak durulursa orucun sevabı daha çok alınmış olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Antalya'da iftara ne kadar kaldı? Antalya'da iftara ne kadar kaldı?
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Ardahan iftar saati Ardahan iftar vakti

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İnsanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Dolar bozduran müşteriye bakın verdi

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Diğer Haberler
Bayburt iftar saati 2020: Bayburt iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Bayburt'da iftara ne kadar kaldı?

Bartın iftar saati 2020: Bartın iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Bartın'da iftara ne kadar kaldı?

Batman iftar saati 2020: Batman iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Batman'da iftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati 2020: Balıkesir iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Balıkesir'de iftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati 2020: Aydın iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

Aydın'da iftara ne kadar kaldı?

Milli Savunma Bakanlığı haftada 10 milyon maske üretiyor 

Milli Savunma Bakanlığı haftada 10 milyon maske üretiyor 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.