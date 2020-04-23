Ardahan imsakiyesi 2020: Ardahan sahur saati ve imsak vakti kaçta?

2020 yılı Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının ilk sahuru için saatler imsak vaktine göre ayarlanacak. Peki Ardahan sahur saati ve imsak vakti kaçta? Oruç tutarken sağlımıza da dikkat etmek için (özellikle koronavirüs tehlikesine karşı) sahura kalmak önemli. 2020 Ardahan imsakiyesi sayfamız sayesinde Ramazan ayının tüm günleri için Ardahan imsak vakti nedir, sahur saati kaç öğrenebilirsiniz.

24 NİSAN ARDAHAN SAHUR SAATİ VE İMSAK VAKTİ

Sahur saati / İmsak vakti: 03:34

Antalya

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).