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Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan proje onaylandı - Ziyaretçilerin yemek yiyebileceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturulup izleme terasının kurulacağı projeyle kalenin daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar: - "Kalenin kuzey kesiminde seyir terası kurulacak. Kale dışına kurulacak olan seyir terasıyla insanlar dinlenecek, ikramını alacak, Ardahan'ı ve kaleyi hakim tepeden seyretme şansı bulacak"

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında kentin sembolü haline gelen Ardahan Kalesi turizme kazandırılacak.

Tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'nin turizm merkezi haline gelebilmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan proje onaylandı.

"Ardahan Kalesi'ni Turizme Kazandırma Projesi" kapsamında kaleye gelecek turistlerin, yemek yiyebileceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturularak, izleme terası kurulacak.

Peyzaj çalışmalarının da yapılacağı projeyle kalenin daha cazip hale getirilmesi ve turistlerin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor.

- "Günümüze kadar ayakta kalabilen ender bir kale"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin Kars Koruma Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.

Proje için Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) ödenek ayrıldığını ifade eden Alantar, şöyle konuştu:

"Ardahan Kalesi, günümüze kadar ayakta kalabilen ender kalelerden biri. Kale, konum itibariyle Ardahan kent merkezine hakim bir noktada. Ardahan ile özdeşleşmiş, kentin simgesi durumunda. Kalenin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Osmanlı döneminde 1545-1554 yıllarında çok büyük bir tadilat geçiriyor ve bu halini alıyor. Bizdeki çalışmalar ise kalenin dokusuna uygun olacak. Bu projeyle amacımız burayı onararak korumaktır. Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırarak koruyacağız. Burada turistlerin gezmesi ve görmesini sağlamak için bir sosyal alan oluşturacağız. İnsanlar burayı gezip gördükleri gibi aynı zamanda buranın korunmasını da sağlamış olacaklar."

- "Kale dışına seyir terası kurulacak"

Alantar, projede kalenin çıkış kapısının açılıp, giriş kapısı ile bağlantılı hale getirileceğini, çalışmalara önümüzdeki yılın ilkbahar mevsiminde başlanacağını dile getirdi.

Çetin kış dolayısıyla çalışmaları ilkbaharda yapacaklarını aktaran Alantar, "Kalenin kuzey kesiminde seyir terası kurulacak. Kale dışına kurulacak olan seyir terasıyla insanlar dinlenecek, ikramını alacak, Ardahan'ı ve kaleyi hakim tepeden seyretme şansı bulacak. Proje kapsamında üst taraftaki kalenin kapısını da açmış olacağız." diye konuştu.

Alantar, kalenin iç kısmına da peyzaj çalışması uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

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