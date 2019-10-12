Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor

Ardahan Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında kentin sembolü haline gelen Ardahan Kalesi turizme kazandırılacak.

Tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'nin turizm merkezi haline gelebilmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan proje onaylandı.

"Ardahan Kalesi'ni Turizme Kazandırma Projesi" kapsamında kaleye gelecek turistlerin, yemek yiyebileceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturularak, izleme terası kurulacak.

Peyzaj çalışmalarının da yapılacağı projeyle kalenin daha cazip hale getirilmesi ve turistlerin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor.

- "Günümüze kadar ayakta kalabilen ender bir kale"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin Kars Koruma Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.

Proje için Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) ödenek ayrıldığını ifade eden Alantar, şöyle konuştu:

"Ardahan Kalesi, günümüze kadar ayakta kalabilen ender kalelerden biri. Kale, konum itibariyle Ardahan kent merkezine hakim bir noktada. Ardahan ile özdeşleşmiş, kentin simgesi durumunda. Kalenin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Osmanlı döneminde 1545-1554 yıllarında çok büyük bir tadilat geçiriyor ve bu halini alıyor. Bizdeki çalışmalar ise kalenin dokusuna uygun olacak. Bu projeyle amacımız burayı onararak korumaktır. Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırarak koruyacağız. Burada turistlerin gezmesi ve görmesini sağlamak için bir sosyal alan oluşturacağız. İnsanlar burayı gezip gördükleri gibi aynı zamanda buranın korunmasını da sağlamış olacaklar."