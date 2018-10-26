HABER

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 08:39 | Son Güncelleme

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte özellikle dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerine kadar aralıklarla yağan kar, kenti beyaz örtü ile kapladı.

Kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, sabahın erken saatinde işe başlamadan önce evlerin önünde ve araçlar üstünde biriken karı temizlemeye çalıştı.

Kar yağışı dolayısıyla kentte bazı ağaçların dalları kırıldı.

Bu arada, Erzurum'da dün gece saatlerinde başta Palandöken Dağı olmak üzere yüksek kesimlere de kar yağdı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Bayramiç'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KoşusuBayramiç'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu
Avcılar'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybettiAvcılar'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar kent merkezi

En Çok Okunan Haberler

Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı

2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik!

Fatih Portakal'ı çıldırtan olay!

Fatih Portakal'ı çıldırtan olay!

Bayramiç'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu

Bayramiç'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Toroslar'da yaşanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Toroslar'da yaşanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.