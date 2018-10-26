Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte özellikle dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerine kadar aralıklarla yağan kar, kenti beyaz örtü ile kapladı.

Kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, sabahın erken saatinde işe başlamadan önce evlerin önünde ve araçlar üstünde biriken karı temizlemeye çalıştı.

Kar yağışı dolayısıyla kentte bazı ağaçların dalları kırıldı.

Bu arada, Erzurum'da dün gece saatlerinde başta Palandöken Dağı olmak üzere yüksek kesimlere de kar yağdı.

