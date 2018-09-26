Ardahan merkezine kurt indi

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da gündüz saatlerinde kent merkezine inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi. Merkez Halilefendi Mahallesi, Beşevler mevkisinde oturan Okan Yılmaz, saat 7.30 sıralarında evinin bahçesinde kurt gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Yılmaz, cep telefonu ile kurdu görüntüledi. Okan Yılmaz, "Genellikle kış aylarında aç kaldığı için kent merkezine inen kurtları görmüştüm ama ilk kez bu mevsimde kente inen bir kurt gördüm. İlk önce köpek sandım ama dikkatli bakınca kurt olduğunu gördüm" diye konuştu.
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