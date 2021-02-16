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Ardahan merkezli sahte içki operasyonu: 12 gözaltı

16.02.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Ardahan merkezli sahte içki operasyonu: 12 gözaltı

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 12 zanlı yakalandı.Ardahan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler organize şekilde sahte içki üretimi ve satışı yapanları takibe aldı.

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 12 zanlı yakalandı.
Ardahan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler organize şekilde sahte içki üretimi ve satışı yapanları takibe aldı. Ardahan ve diğer illerde kurulan tesislerde sahte içki üretimi ve satışı yaptığını belirleyen polis ekipleri Ardahan merkezli Adana ve Ankara’da olmak üzere toplam 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. 75 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 15 ayrı adreste arama yapıldı elde edilen sahte alkollere el konuldu.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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