Ardahan-Şavşat karayolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolu, ulaşıma kapatıldı.

Ardahan'ı, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolunda ulaşım durdu. Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için çalışma yürütürken, Valilik, karayolunu, vatandaşların can güvenliği için geçici süre ulaşıma kapattı. Ekipler, yola levha ve duba koyarak, araç geçişini yasakladı.

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