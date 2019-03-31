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ARDAHAN SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

ARDAHAN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 55,56Kullanılan Oy : 7.063Geçerli Oy : 7.018Katılım Oranı : % 52,5
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 42,332.971AK PARTİYUNUS BAYDAR% 37,092.603DİĞER% 16,661.169İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,65256SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,17VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,096BTPERHAN KAYA% 0,032TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,032DSPİMKAN BALCI% 0,032* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

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Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 79,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 69,93665CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,08248MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,9428BTPMURAT AKDENİZ% 1,0510DAMAL

Açılan Sandık Oranı : % 20Katılım Oranı : % 91,3
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPERGİN ÖNAL% 54,76138DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,0258AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 20,2451BTPAHMET HAYDAR CENK% 1,193TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 0,792GÖLE

Açılan Sandık Oranı : % 40Katılım Oranı : % 79,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,33454CHPÖZEL ÖZEN% 31,2425DPAKIN İSMAİLOĞLU% 25,55348DİĞER% 6,5389HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 1,9827MHPOKTAY ARSLAN% 1,0314SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,375HANAK

Açılan Sandık Oranı : % 44,44Katılım Oranı : % 82,21
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 53,15430AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 42,27342DSPNECAT TUNA% 2,7222MHPŞAHİN LAÇİN% 1,6113SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,121İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,121MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 92,51
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 42,332.971AK PARTİYUNUS BAYDAR% 37,092.603DİĞER% 16,661.169İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,65256SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,17VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,096BTPERHAN KAYA% 0,032TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,032DSPİMKAN BALCI% 0,032POSOF

Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 85,62
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİCAHİT ULGAR% 58,36363CHPONUR BAYRAKTAR% 37,94236MHPCEVDET DEMİR% 3,723

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