ARDAHAN SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 25Açılan Sandık Oranı : % 55,56Kullanılan Oy : 7.063Geçerli Oy : 7.018Katılım Oranı : % 52,5
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 42,332.971AK PARTİYUNUS BAYDAR% 37,092.603DİĞER% 16,661.169İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,65256SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,17VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,096BTPERHAN KAYA% 0,032TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,032DSPİMKAN BALCI% 0,032* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇILDIR
Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 79,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 69,93665CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,08248MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,9428BTPMURAT AKDENİZ% 1,0510DAMAL
Açılan Sandık Oranı : % 20Katılım Oranı : % 91,3
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPERGİN ÖNAL% 54,76138DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,0258AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 20,2451BTPAHMET HAYDAR CENK% 1,193TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 0,792GÖLE
Açılan Sandık Oranı : % 40Katılım Oranı : % 79,07
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,33454CHPÖZEL ÖZEN% 31,2425DPAKIN İSMAİLOĞLU% 25,55348DİĞER% 6,5389HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 1,9827MHPOKTAY ARSLAN% 1,0314SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,375HANAK
Açılan Sandık Oranı : % 44,44Katılım Oranı : % 82,21
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 53,15430AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 42,27342DSPNECAT TUNA% 2,7222MHPŞAHİN LAÇİN% 1,6113SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,121İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,121MERKEZ
Açılan Sandık Oranı : % 55,56Katılım Oranı : % 92,51
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 42,332.971AK PARTİYUNUS BAYDAR% 37,092.603DİĞER% 16,661.169İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,65256SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,17VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,096BTPERHAN KAYA% 0,032TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,032DSPİMKAN BALCI% 0,032POSOF
Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 85,62
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİCAHİT ULGAR% 58,36363CHPONUR BAYRAKTAR% 37,94236MHPCEVDET DEMİR% 3,723
Okuyucu Yorumları 0 yorum