ARDAHAN SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 91,11Kullanılan Oy : 10.833Geçerli Oy : 10.787Katılım Oranı : % 85,45
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 46,75.037AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,954.309DİĞER% 10,021.081İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,09333SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,0910VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,089DSPİMKAN BALCI% 0,044BTPERHAN KAYA% 0,022TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,022* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇILDIR
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 80,5
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 70,071.072CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,93412MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,3536BTPMURAT AKDENİZ% 0,6510DAMAL
Açılan Sandık Oranı : % 30Katılım Oranı : % 87,89
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPERGİN ÖNAL% 46,81242AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 28,82149DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 18,9698BTPAHMET HAYDAR CENK% 2,5113TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 2,3212SAADET PARTİSİMUHAMMET EMİN ÖNDER% 0,583GÖLE
Açılan Sandık Oranı : % 93,33Katılım Oranı : % 77,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,74989CHPÖZEL ÖZEN% 31,39920DPAKIN İSMAİLOĞLU% 29,92877HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 2,3569MHPOKTAY ARSLAN% 1,4342SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,4814DİĞER% 0,4413BTPFATMA BETÜL BALCI% 0,247HANAK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 82,49
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 45,82823AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 41,54746DSPNECAT TUNA% 11,08199MHPŞAHİN LAÇİN% 1,0619İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,285SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,112BTPPAKİZE DOĞAN% 0,112POSOF
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 86,03
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİCAHİT ULGAR% 53,3671CHPONUR BAYRAKTAR% 40,35508MHPCEVDET DEMİR% 6,1277SAADET PARTİSİHAKAN YILDIRIM% 0,162BTPGÜLLÜ NUROĞLU% 0,081
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