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ARDAHAN SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

ARDAHAN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 45Toplam Seçmen : 13.454Açılan Sandık : 45Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 11.667Geçerli Oy : 11.577Katılım Oranı : % 86,72
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPFARUK DEMİR% 46,675.403AK PARTİYUNUS BAYDAR% 39,354.556DİĞER% 10,661.234İYİ PARTİMETE ÖZDEMİR% 3,08356SAADET PARTİSİMUSTAFA ÇAPAN% 0,111VATAN PARTİSİÖZCAN GÜVEN% 0,089DSPİMKAN BALCI% 0,034BTPERHAN KAYA% 0,022TKPMURAT ÖZDEMİR% 0,022* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇILDIR

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 80,5
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİKEMAL YAKUP AZİZOĞLU% 70,071.072CHPMEHMET MÜLAZİM KARAÇAY% 26,93412MHPÇAĞRI ALKANAT% 2,3536BTPMURAT AKDENİZ% 0,6510DAMAL

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 75,7
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPERGİN ÖNAL% 49,01862AK PARTİÖZGE DERDİYOK% 24,96439DSPMEHMET ALİ AKKUŞ% 23,25409BTPAHMET HAYDAR CENK% 1,8833TOLGA EREZERTOLGA EREZER% 0,6812SAADET PARTİSİMUHAMMET EMİN ÖNDER% 0,234GÖLE

Açılan Sandık Oranı : % 93,33Katılım Oranı : % 77,95
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİLHAN GÜLTEKİN% 33,74989CHPÖZEL ÖZEN% 31,39920DPAKIN İSMAİLOĞLU% 29,92877HDPNİZAMETTİN ÖZTÜRK% 2,3569MHPOKTAY ARSLAN% 1,4342SAADET PARTİSİMEHMET ŞİMŞEK% 0,4413DİĞER% 0,4413BTPFATMA BETÜL BALCI% 0,278HANAK

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 86,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAYHAN BÜYÜKKAYA% 43,58808AK PARTİTAŞDEMİR ÇOBAN% 39,48732DSPNECAT TUNA% 14,19263MHPŞAHİN LAÇİN% 1,6230BTPPAKİZE DOĞAN% 0,499SAADET PARTİSİSERHAT BALCI% 0,326İYİ PARTİHÜSEYİN ÇAĞ% 0,326POSOF

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 86,03
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİCAHİT ULGAR% 53,3671CHPONUR BAYRAKTAR% 40,35508MHPCEVDET DEMİR% 6,1277SAADET PARTİSİHAKAN YILDIRIM% 0,162BTPGÜLLÜ NUROĞLU% 0,081

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seçim 2019

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