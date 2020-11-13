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Ardahan Üniversitesinde tacizci hoca skandalı

13.11.2020 11:29 | Son Güncelleme:
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Ardahan Üniversitesinde tacizci hoca skandalı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Ardahan Üniversitesi’de (ARÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Ardahan Üniversitesi’de (ARÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisini görevinden uzaklaştırdı.
YÖK, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulundaki bazı kız öğrencilerine cinsel taciz girişimi iddiasıyla A.B. hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.
YÖK disiplin kurulunca suçlu bulunan A.B., "kamu görevinden çıkarma" kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Lisans ve yüksek lisansını ARÜ’de tamamlamıştı
A.B., Ardahan Üniversitesi’nde lisansının yanı sıra, yüksek lisansını da tamamlayarak aynı üniversitede göreve başlamıştı.

Ardahan Üniversitesinde tacizci hoca skandalı

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