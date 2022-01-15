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Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Survivor'da birbirinden güçlü yarışmacılar yarışacak. Survivor'a 2020 sezonunda katılan Ardahan Uzkanbaş bu sefer Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alacak. Peki Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

1987 Ardahan doğumlu Ardahan Uzkanbaş 34 yaşındadır. 8 sene Adanaspor altyapı takımlarında forma terleten Ardahan Uzkanbaş sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalmış ve bu süreçte askerliğini tamamlamıştı. İşte Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilenler...

Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

2 sene Dubai'de çalışan Ardahan Uzkanbaş Türkiye'ye döndüğünde sporla ilgilendi. Ardından Kazakistan'a gitti ve orada 6 yıl çalıştı. 2020 Survivor döneminde Uzkanbaş kendisini şu ifadelerle anlatmıştı:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bir adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."


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TV8 survivor
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