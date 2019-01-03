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Ardahan Valisi Masatlı göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

Vali Mustafa Masatlı: - "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 hedefine odaklı büyüyen bir Türkiye ve Ardahan için yorulmadan çalışıp hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz"

Ardahan Valiliği görevine atanan Mustafa Masatlı, resmi törenle görevine başladı.

Bursa'da Mustafakemalpaşa Kaymakamı iken Ardahan Valiliği görevine atanan Masatlı, uçakla geldiği Kars'tan kara yoluyla geçtiği Ardahan'da, valilik önünde polis mangası ve ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik makamına geçen Masatlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'a atanmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve saygılarını ilettiğini ifade eden Masatlı, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor ve bu toprakları bize yurt yapan Sultan Alparslan'dan günümüze kadar şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Masatlı, ülkenin serhat şehri Ardahan'da verilen görevin onur verici olduğunu, bu nedenle Ardahan'a en iyi hizmeti yapmanın gayreti içinde olacağını vurguladı.

Ardahan'da görev yapmaktan büyük memnuniyet duyacağını dile getiren Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra yüreği büyük insanların yaşadığı bu topraklarda hizmet etmenin ağır sorumluluk gerektirdiğini, bu sorumlulukla hizmet edeceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 hedefine odaklı büyüyen bir Türkiye ve Ardahan için yorulmadan çalışıp hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi en üst seviyelere taşımaya gayret sarf edeceğiz."

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