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Ardahan Valisi Masatlı, karla mücadele çalışmalarını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 21:15 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Masatlı, karla mücadele çalışmalarını izledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde izledi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor. Ardahan-Posof kara yolunda da trafik kontrollü sağlanıyor, büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

Vali Masatlı, karla mücadele ekiplerinin Ardahan-Çıldır kara yolundaki çalışmalarını yerinde takip etti.

Masatlı, burada yaptığı açıklamada, "İlimizin genelinde yoğun kar yağışı var. Bu kar yağışına bağlı olarak muhtelif yerlerde yollarımız kapanıyor. Buzlanma ve tipi oluyor ama gerek özel idare gerek kara yollarımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Yollarımızı açmak için cansiperane çalışıyorlar. Çalışma arkadaşlarımıza ve kendilerine destek çıkan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sürücülere uyarıda bulunan Masatlı, tedbirli bir şekilde yola çıkılmasını istedi.

Bu arada, İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle gün içinde ilin farklı noktalarında yolda mahsur kalan 24 araç ve bu araçlarla taşınan vatandaşların kurtarıldığı belirtildi.

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