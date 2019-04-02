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Ardahan ve Kars'ta nisan karı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Ardahan ve Kars'ta nisanda kar yağışı etkili oldu. Bölgede yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yurtta kışın en çetin geçtiği illerden Ardahan'da, kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece etkisini artıran kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti.

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Kar yağışını eğlenceye çeviren öğrenciler, okul bahçelerinde kar topu oynadı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçe beyaza büründü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabah vatandaşlar ve okul yolundaki öğrenciler, kar yağışı altında yürüdü.
Vatandaşlardan Yunus Alp, havaların bir süredir soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Batıda bahçelerde, ağaçlarda çiçek açtı, herkes tarlasını ekiyor, burada kar yağışı devam ediyor" dedi. Esnaf Temur Yıldırım da ilçede kış şartlarının ağır geçtiğini ifade ederek, "Nisandayız, halen kar yağıyor" diye konuştu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak. Yağışların Erzincan'ın güneyi, Iğdır geneli ile Erzurum'un kuzeyinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer illerde ise kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzurum'da sıfır, Tunceli ve Ağrı'da 1, Erzincan'da 2, Iğdır'da 5 derece kaydedildi.
Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 14, Erzincan'da 13, Tunceli'de 12, Kars'ta 4, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor. Kar kalınlıkları Erzurum ve Ardahan'da 4, Kars'ta 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 190, Erzurum Palandöken'de 130, Kars Sarıkamış'ta 110, Erzurum Konaklı'da 107, Ardahan Yalnızçam'da 5 santimetre ölçüldü. Bölgede sabah ve gece buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması gerekiyor.
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Ardahan Kars

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