Ardahan ve Kars'ta nisan karı

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta nisanda kar yağışı etkili oldu.

Yurtta kışın en çetin geçtiği illerden Ardahan'da, kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece etkisini artıran kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.

Kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından ilçe beyaza büründü. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah vatandaşlar ve okul yolundaki öğrenciler, kar yağışı altında yürüdü.

Vatandaşlardan Yunus Alp, havaların bir süredir soğuk ve yağışlı geçtiğini belirterek, "Batıda bahçelerde, ağaçlarda çiçek açtı, herkes tarlasını ekiyor, burada kar yağışı devam ediyor." dedi.

Esnaf Temur Yıldırım da ilçede kış şartlarının ağır geçtiğini ifade ederek, "Nisandayız, halen kar yağıyor." diye konuştu.

