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Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava etkili oluyor

Ardahan ve Kars'ta kar, tipi ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun sis, özellikle Kars-Susuz ile Ardahan-Susuz arasındaki kara yolunda etkili oldu. Havanın da kararmasıyla yoğun sis, görüş mesafesini karla birlikte önemli ölçüde düşürdü.

Kar yağışı da Ardahan-Kars kara yolunda etkisini sürdürüyor.

Sürücü Nejdet Bilgin, AA muhabirine, Ardahan ve Kars arası kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Buna sis de eklenince tabii ki zor oluyor. Kar ve sisin yanı sıra mevcut yolun birçok noktasında buzlanma da mevcut." dedi.

Ardahan-Kars kara yolunda karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kars sis

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