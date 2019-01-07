HABER

Ardahan’a ikinci kodlama atölyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

ARDAHAN Bilim Sanat Merkezi'nde 'Kodla Üret Ardahan Projesi' kapsamında ikinci kodlama ve robotik atölyesi açıldı.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN Bilim Sanat Merkezi'nde 'Kodla Üret Ardahan Projesi' kapsamında ikinci kodlama ve robotik atölyesi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı ortaklığıyla kurulan Kodlama ve Robotik Atölyesi’nin açılışına Vali Mustafa Masatlı, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ve yöneticileri, ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Mustafa Masatlı, “Büyük devlet olmak, büyük millet olmak veya büyük eğitim projelerin olması bazı şeylere bağlı. Bizim toplumumuzda yaşayan iki kesim var. Birincisi engelli çocuklarımız. Bizler onları kaderine terk edemeyiz. Çok şükür Türkiye’nin geldiği nokta öyle bir noktadır ki, artık insan çocuklarına bakıyor, devlet ona maaş veriyor. Her türlü ihtiyacını, her türlü imkanı sağlıyor. Bir de bizleri geleceğe taşıyacak, bizim oturduğumuz yerleri devredeceğimiz, büyük keşifler yapacak, büyük kaşiflerin olduğu ve kaşiflerin Türkiye’ye değer kattığı bir sistem kurgulamamız gerekiyor. İşte bu da odur. Bilim Sanat Merkezleri Türkiye’de bizim gelecekte bilim insanları, profesörler, valiler, komutanlar, aklınıza ne geliyorsa Türkiye’yi 21'nci yüzyıla da büyük yerlere taşıyacak öğrencilerimiz burada yetişiyor. İnsana yapılan yatırım gerçek yatırımdır. Bu yatırımların büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Vali Masatlı ve katılımcılar, açılış sonrası öğrencilerin kodlama ve robotik atölyesinde tasarladıkları robotları inceleyerek bilgi aldı.

DÜNYA 10'UNCUSU OLMUŞLARDI

Daha öncede Ardahan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı’nın (AREV) işbirliği ile 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan Kodla Üret Ardahan Robotik Kodlama Atölyesi’nde hayat bulan 'Robothan' projesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Robotik Kodlama Makex yarışmasında birinci olmuştu. 44'ü özel iki devlet okulu olmak üzere 46 okulun katıldığı yarışmada Ardahan'ı temsil eden Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız, Türkiye'yi Çin'de temsil etmeye hak kazanmış ve 350 takımın yarıştığı yarışmada Dünya 10’uncusu olmuşlardı.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı birleştiMasaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı birleşti
Kaymakam, kar tatili isteyen öğrencileri davet ettiKaymakam, kar tatili isteyen öğrencileri davet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Bu görüntüler büyük tartışma yaratacak! 'İlk kez gördük'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde pompalı dehşeti!

Üniversitede pompalı dehşeti! Okulu bastı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bakanlık açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

Her satırı iğrenç! 15 yaşındaki erkek çocuk banyo yaparken...

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.